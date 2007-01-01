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Авто и транспорт

В Калужской области водитель попался с поддельными правами

Уголовное дело завели на 43-летнего мужчину из Смоленской области, сообщили в прокуратуре.
Дмитрий Ивьев
14:40 сегодня
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В сентябре прошлого года он купил фальшивку, а уже в ноябре попался инспекторам ДПС.

По статье УК виновнику грозит до года лишения свободы.

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