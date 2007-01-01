В Калужской области водитель попался с поддельными правами

Уголовное дело завели на 43-летнего мужчину из Смоленской области, сообщили в прокуратуре.

В сентябре прошлого года он купил фальшивку, а уже в ноябре попался инспекторам ДПС.

По статье УК виновнику грозит до года лишения свободы.