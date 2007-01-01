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В Калуге автобусы №28 возобновят работу 18 января

Дмитрий Ивьев

Этот маршрут решили сделать круглогодичным, сообщили в среду в управлении городского хозяйства.

Дмитрий Ивьев 660 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники