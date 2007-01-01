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Главная Новости Авто и транспорт В Калуге автобусы №28 возобновят работу 18 января
Авто и транспорт

В Калуге автобусы №28 возобновят работу 18 января

Этот маршрут решили сделать круглогодичным, сообщили в среду в управлении городского хозяйства.
Дмитрий Ивьев
11:45 сегодня
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Автобусы возят пассажиров от сквера Медсестер в Ромодановские Дворики и Некрасово.

Ранее автобус работал только с апреля по октябрь.

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