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Авто и транспорт

В Калуге уже эвакуировали 17 машин нарушителей

Дмитрий Ивьев
16:44 сегодня
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Работа новых эвакуаторов ведется с 13 января.

Автомобили вывезли со сквера Медицинских сестер, улиц Кирова, Глаголева, от вокзала Калуга-1.

- Определяет место эвакуации сотрудник ГИБДД, - рассказали во вторник в городской управе.

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