-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге ограничили движение на улице Королева
Авто и транспорт

В Калуге ограничили движение на улице Королева

Днем во вторник, 14 января, там проходит ямочный ремонт.
Дмитрий Ивьев
14:17 сегодня
0 144
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Проезжую часть приводят в порядок на участке между улицами Гагарина и Баумана.

Движение со стороны Гагарина временно ограничено.

Ранее калужские автомобилисты жаловались на этой дороге.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImJrZU92aVYvdWxuNTZSTUNkWjY5Y2c9PSIsInZhbHVlIjoiYTRKRm1zazFjdExueTRrbnoxQTdGM1NGQkYwNnBiMmRkR2traFZzTkFrY1gxK0JSVTNhdjN1NWVUOUR0WGdneHNEM3R4T3dPRjFUZEl1ak5iMEFsWk1wUjlzMVFUeXZ6eCtjOUhXNWtaNjdLRWZLbFd5WjVNSWpUcmx0ZlhLNkNsTEFtWXV6WDN1NXpMTTBqcnJ5eUZxbEJJU2hBMitoWXdydnN4dnR6WUdBdEpxQTE2OVJsZkE2dVM5ZVRsb3ZjLzRDeXRCaTIvL3YxSUw5cE1QUEdGSlhlbW9sRWtWNHFuNjVNaDAvMDFUUkI5cUNUcGtOeHFucEd5aGc2dkZTNWVBS2NLK1ZiMmNwTkFseTNRdkV5OUg0YkRrSVdtendCZGhIYlZnVWlGaG92LzdzM3JDcUw4c0RUV3hsS2ZmRmpqb2trVkIzbGhDU1RZNGlpSTlLWE8xd1lreEdtV2J0UHAzRzFVL2JuVGJNeUZiMzg0V09rK3FrY3Z5QS9GVGZtNjE5eGdkYTNyWU1oN2paZEhiVHhUdDhHZ3RCYXJOeSs1YVk2N2pQb2dqaUYwWEM2Q0xSb2VTekYvRTJsckg0ZyIsIm1hYyI6ImFhNzJkY2MyNDU4YzFiODAzNzhlNmM2MDhlMDFjY2E0MmFmYTUyMjM1NWJkMmFjNjUyZDM2ZTRhMDIzMDUyOTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkVDSFQ5Qnl1ZWFiUXNkSjFJSWd5N3c9PSIsInZhbHVlIjoiQUdiNGlFaDZydExOQVhjOFNET0tacWxQR2VreUpyOG42MHExSUl4OThUTTAzTGJYSm9lRmdSVVhqcDY4cVd4V2t2ckR5RVFadUdKeHo1WGpNOUdZNFp3eHRpOGFoWGdlS1RmSDY5SjBrdk1PQlZucThsM2dVS0ZBY0l1U0E5a20yYlFxYXE3YXdVbkNDcXBwVkZYeVhVRkZhalhlUVRjV3FXMlJVbmlJTnN2WkFRbG1CcERkcjhLeW9jVlZldHdQeU5TNHNERGJnY25QSTRRR1BSYXdtbzJsZWhkTm5wUUd4TWQvNUV2dlM3MkRYR0d5TFN4cEVsSHRMaVNnbEE3ZDNKU3ZZZFlGWlBtbkczencrMzBVajZPcytlOGJtNlRDRXBEcGFWY3J4Q08vNG1CWjVGMkZ3bWpCa3IwZ0V6WnhJalZiUjhWYW5JZWpVN0ZlWEtVTkJqVGVjYXBSVnROMEJTLzRzTlZLbDJyVTRTaHhZdHhCOEtjZkFVOURqUnNCa01NeGs1REllRnNldE5sOEJBQ1IvaHNlb29VUjZwOXdtK3AwV3g0OERIc2IzNWltWFI5Wm5QaEZ5c0xUNEZuYjRuVXNkSW5EYXJvVURZNkQ3NEpIek1rWXRhMTNPOTkyTWJCY3lLMnB0SGp6WXJYWUhoeTN4SDA0bmcvK2I5YXBJSjVTU3o1cEFDR0doYmgybjJXY2tKN2lrclh1MVZFZFI2L2R5RDlCK085Y2laRG9aQkpoZ1RzSEduaDZQcUZ2TWNvdFJXNU9KS3l1VVpDNktUd1BsZWRucHJOS21jdGxjSmhPaFVUcUhRN3ZkbS9kUEZWMTRwelBLSVIycVRvOSIsIm1hYyI6IjExMWVjZDVhNjcyYjI0Nzc5YjBkOWUxNDgzNzNhNDNjYmQ3ZmY4M2JkNTBjOWZkODExNTMyNTRlYzFjZjRiODEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+