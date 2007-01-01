В Калужской области убрали мост через Оку

Проезд закрыт в поселке Дугна Ферзиковского района.

Во вторник, 14 января, об этом сообщили в министерстве транспорта региона.

Наплавной мост разведен для пропуска ледяной шуги.

Когда будет открыт проезд, пока не уточняется.