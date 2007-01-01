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Авто и транспорт

В калужском поселке перестали убирать дороги из-за проблем с бюджетом

Жители Товарково Дзержинского района пожаловались в соцсетях, что на улицах не убирают снег, а скользкие участки не посыпаны песком.
Дмитрий Ивьев
12:49 сегодня
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Фото из архива.
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- Сказали, нет средств, - рассказала жительница Товарково.

Наличие проблемы подтвердили в администрации Дзержинского района:

- Да, к сожалению, это так. Бюджет на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг. депутатами поселения не принят, что ограничивает поселковую Управу в действиях. Содержание улично-дорожной сети временно приостановлено, так как нет возможности оплатить работы в полном объеме.

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