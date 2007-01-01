В калужском поселке перестали убирать дороги из-за проблем с бюджетом

Жители Товарково Дзержинского района пожаловались в соцсетях, что на улицах не убирают снег, а скользкие участки не посыпаны песком.

- Сказали, нет средств, - рассказала жительница Товарково.

Наличие проблемы подтвердили в администрации Дзержинского района:

- Да, к сожалению, это так. Бюджет на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг. депутатами поселения не принят, что ограничивает поселковую Управу в действиях. Содержание улично-дорожной сети временно приостановлено, так как нет возможности оплатить работы в полном объеме.