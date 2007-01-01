В Калуге оштрафовали водителя, который тащил детей на снегокатах

Инцидент произошел в поселке Молодежный.

Местный житель заснял на регистратор, как водитель легковушки тащит мальчиков на снегокатах. Снимок он выложил на странице городского головы.

В пятницу, 10 января, полиция сообщила, что автомобилист найден. За такую перевозку детей его по административной статье оштрафовали на 1000 рублей.

- Подобные нарушения приводят к непоправимым последствиям, берегите своих детей и не подвергайте смертельной опасности, - прокомментировали в управлении МВД по Калужской области.