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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге оштрафовали водителя, который тащил детей на снегокатах

Инцидент произошел в поселке Молодежный.
Дмитрий Ивьев
11:55 сегодня
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Местный житель заснял на регистратор, как водитель легковушки тащит мальчиков на снегокатах. Снимок он выложил на странице городского головы.

В пятницу, 10 января, полиция сообщила, что автомобилист найден. За такую перевозку детей его по административной статье оштрафовали на 1000 рублей.

- Подобные нарушения приводят к непоправимым последствиям, берегите своих детей и не подвергайте смертельной опасности, - прокомментировали в управлении МВД по Калужской области.

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