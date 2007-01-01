В Калуге отложили запуск двух троллейбусных маршрутов

Жителям Силикатного и Малинников придется подождать.

Троллейбусы №8 и №10 власти собирались вернуть на дороги еще в ноябре, но с тех пор сроки несколько раз менялись.

До конца 2024 года электрический транспорт так и не поехал.

Новый комментарий городской управы появился 10 января.

Троллейбусы №10 обещают пустить к концу следующей недели – до 19 января.

Маршрут №8 вернется в расписание не раньше февраля.

- К сожалению, обозначенные ранее сроки пришлось немного сдвинуть из-за поставки бракованных стрелок и других крепежных элементов, - объяснили в горуправе. - Ожидаем новую поставку.