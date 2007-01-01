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Новость дня Авто и транспорт

В Калужской области убрали мост через Оку

Движение закрыто в поселке Дугна Ферзиковского района.
Дмитрий Ивьев
11:41 сегодня
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Мост развели для пропуска шуги, сообщили 1 января в министерстве транспорта региона.

Когда дорогу вновь откроют, пока не уточняется.

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