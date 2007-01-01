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Авто и транспорт

МЧС предупредило о гололедице в Калужской области

Тяжелые условия на дорогах сохранятся 28 и 29 декабря, сообщили в региональном управлении МЧС.
Дмитрий Ивьев
10:00 сегодня
0 220
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Температура воздуха будет находиться в районе нуля.

Ночью возможен небольшой минус.

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