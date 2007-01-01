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Новость дня Авто и транспорт

В Калужской области открыли долгожданный мост

Проезд открыт по дороге в микрорайоне Троицкое в Кондрово.
Дмитрий Ивьев
08:39 сегодня
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Подрядчик успел до конца года завершить основные работы на мосту через Шаню, сообщил глава администрации Дзержинского района Егор Вирков.

- Благоустройство прилегающей территории к мосту, обустройство пешеходного тротуара, а также укладку основного слоя асфальта завершат в следующем году, - пояснил чиновник.

Напомним, вопрос ремонта этого моста обсуждался еще в начале года.

Осенью местные жители жаловались, что подрядчик не успевает все сделать к обещанному октябрю. В итоге работы затянулись до конца декабря, а часть из них перенеслась на 2025-й.

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