В Калужской области открыли долгожданный мост

Проезд открыт по дороге в микрорайоне Троицкое в Кондрово.

Подрядчик успел до конца года завершить основные работы на мосту через Шаню, сообщил глава администрации Дзержинского района Егор Вирков.

- Благоустройство прилегающей территории к мосту, обустройство пешеходного тротуара, а также укладку основного слоя асфальта завершат в следующем году, - пояснил чиновник.

Напомним, вопрос ремонта этого моста обсуждался еще в начале года.

Осенью местные жители жаловались, что подрядчик не успевает все сделать к обещанному октябрю. В итоге работы затянулись до конца декабря, а часть из них перенеслась на 2025-й.