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Авто и транспорт

Тяжелые условия на дорогах ожидаются в Калужской области

Вечером в пятницу и в ночь на субботу, 28 декабря, в регионе возможна гололедица.
Дмитрий Ивьев
14:00 сегодня
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Предупреждение опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

Водителей призывают быть осторожными на дорогах.

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