Рейсы в Санкт-Петербург и Сочи из аэропорта «Калуга» задержали на пять часов
Расписание существенно изменилось в пятницу, 27 декабря.
Самолет в Санкт-Петербург должен был отправиться в 13:50, однако полетит только в 19:30.
В Сочи рейс будет выполнен в 23:30, хотя по расписанию назначен на 18:40.
- Причина задержек: позднее время вылета воздушного судна в Калугу из аэропорта «Сочи» в связи с введением временных ограничений на работу курортной авиагавани, - пояснили в аэропорту Калуги.
Пассажиров обещают обеспечить напитками и питанием.