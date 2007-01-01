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Рейсы в Санкт-Петербург и Сочи из аэропорта «Калуга» задержали на пять часов

Расписание существенно изменилось в пятницу, 27 декабря.
Дмитрий Ивьев
10:58 сегодня
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Самолет в Санкт-Петербург должен был отправиться в 13:50, однако полетит только в 19:30.

В Сочи рейс будет выполнен в 23:30, хотя по расписанию назначен на 18:40.

- Причина задержек: позднее время вылета воздушного судна в Калугу из аэропорта «Сочи» в связи с введением временных ограничений на работу курортной авиагавани, - пояснили в аэропорту Калуги.

Пассажиров обещают обеспечить напитками и питанием.

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