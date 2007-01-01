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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге демонтировали паркоматы на улице Кирова

Их убрали на участке между улицами Герцена и Рылеева.
Дмитрий Ивьев
10:44 сегодня
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- Паркоматы вчера демонтировали, установили дорожные знаки, обозначающие полосу для движения маршрутных транспортных средств. ПДД запрещает остановку и стоянку других транспортных средств на этой полосе, - рассказали 27 декабря в управлении городского хозяйства.

Напомним, правую полосу от Герцена до Плеханова отдали общественному транспорту. Платную парковку у ТЦ «Рио» ликвидировали 25 декабря. Однако многие калужские водители продолжают оставлять там свои машины.

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