В Калуге демонтировали паркоматы на улице Кирова

Их убрали на участке между улицами Герцена и Рылеева.

- Паркоматы вчера демонтировали, установили дорожные знаки, обозначающие полосу для движения маршрутных транспортных средств. ПДД запрещает остановку и стоянку других транспортных средств на этой полосе, - рассказали 27 декабря в управлении городского хозяйства.

Напомним, правую полосу от Герцена до Плеханова отдали общественному транспорту. Платную парковку у ТЦ «Рио» ликвидировали 25 декабря. Однако многие калужские водители продолжают оставлять там свои машины.