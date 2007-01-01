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Авто и транспорт

Калужских водителей предупредили о гололедице

Дмитрий Ивьев
09:20 сегодня
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Тяжелые условия на дорогах могут наблюдаться в четверг, 26 декабря.

Также в ночь на пятницу возможен мокрый снег, предупредили в ГУ МЧС по Калужской области.

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