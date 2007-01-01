В Калуге водители заставили машинами новую полосу для автобусов

Не все автомобилисты отреагировали на новые знаки, появившиеся 25 декабря на улице Кирова.

На перекрестке с улицей Герцена правую полосу отдали общественному транспорту. Соответственно, парковка у торгового центра «Рио» теперь запрещена.

Однако вечером в среду машины по-прежнему там стояли.

- Обязательно совместно с ГИБДД отработаем данный вопрос, - рассказали нам в управлении городского хозяйства. – Также с начала года полноценно заработает эвакуация в городе. Весной нанесем разметку.

Отметим, что по состоянию на вечер 25 декабря коммунальщики еще не убрали табличку о платной парковке с этого места. Также там стоит паркомат.