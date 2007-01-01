Дополнительные поезда запустят между Калугой и Москвой на новогодних праздниках

Новую информацию 26 декабря опубликовала «Центральная пригородная пассажирская компания».

28 декабря назначены дополнительные экспрессы:

№7005/7006 Москва – Калуга отправлением в 16:15,

№7007/7008 Москва – Калуга отправлением в 18:15,

№7023/7024 Калуга – Москва отправлением 19:20.

30, 31 декабря, а также с 4 по 8 января из Калуги в 19:20 будет отправляться поезд №7023/7024 до Москвы.

Также 27 и 28 декабря вместо поезда №7191 Москва – Малоярославец на то же время назначен поезд №7193/7194 Москва – Калуга 1 отправлением в 20:35.

28 декабря электрички будут ходить по расписанию пятницы, затем до 7 января включительно – по расписанию субботы, 8 января – по расписанию воскресенья, 9 января – по расписанию понедельника.