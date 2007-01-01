Стало известно, сколько электромобилей ездит в Калужской области

На данный момент в регионе около 600 таких машин, сообщил 25 декабря губернатор Владислав Шапша.

Он побывал на открытии новой зарядной станции для электроавтомобилей в сквере Волкова в Калуге.

Станция рассчитана на одновременную зарядку трех авто.

Разговаривавшая с Шапшой калужанка Елизавета рассказала, например, что аккумулятора ее машины хватает на 140 километров.

В Калуге на данный момент работает 14 электрозаправок. Власти обещают развивать эту инфраструктуру.