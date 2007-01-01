В Калуге изменили схему движения на улице Кирова
Новые знаки появились в среду, 25 декабря, сообщили в управлении городского хозяйства.
На перекрестке Кирова и Плеханова при движении со стороны сквера Мира с центральной полосы теперь можно поворачивать налево или ехать прямо.
Парковку вдоль Арбитражного суда не убрали, но сделали параллельной.
На перекрестке Кирова и Герцена ликвидировали платную парковку у ТЦ «РИО».
Правая полоса на участке от Герцена до Рылеева предоставлена общественному транспорту.
По левой полосе на перекрестке Кирова и Рылеева при движении со стороны Театральной площади теперь можно ехать прямо или поворачивать налево.