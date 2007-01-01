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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге изменили схему движения на улице Кирова

Новые знаки появились в среду, 25 декабря, сообщили в управлении городского хозяйства.
Дмитрий Ивьев
17:14 сегодня
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На перекрестке Кирова и Плеханова при движении со стороны сквера Мира с центральной полосы теперь можно поворачивать налево или ехать прямо.

Парковку вдоль Арбитражного суда не убрали, но сделали параллельной.

На перекрестке Кирова и Герцена ликвидировали платную парковку у ТЦ «РИО».

Правая полоса на участке от Герцена до Рылеева предоставлена общественному транспорту.

По левой полосе на перекрестке Кирова и Рылеева при движении со стороны Театральной площади теперь можно ехать прямо или поворачивать налево.

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