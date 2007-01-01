В Калуге дополнительные троллейбусы поедут в Рождественскую ночь
Транспорт организуют в ночь с 6 на 7 января, сообщили в управлении городского хозяйства.
Отправляться он будет по окончании Рождественских богослужений от площади Старый Торг по следующим маршрутам:
- № 1 - по ул. Ленина до вокзала Калуга-1 - депо;
- № 2 - по ул. Московской - мкр. Терепец – депо;
- № 3 - по наружному кольцу по ул. Салтыкова-Щедрина - КЗТА - пл. Победы - кинотеатр «Центральный», далее по ул. Московской в депо;
- № 6 - по ул. Гагарина - ул. Кирова - пл. Победы - ул. М. Жукова до ост. «Дубрава» - ул. Карла Либкнехта - депо;
- № 8А - по ул. Московской - пл. Московская - ул. Ольговская - депо;
- № 9 - по ул. Московской до пос. Северный - депо;
- № 10 - по ул. Московской - пл. Московская - ул. Гурьянова - депо;
- № 18 - по ул. Гагарина - пл. Мира - мкр. «Кошелев» - депо.