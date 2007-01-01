0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Калужских водителей предупредили об опасной погоде
Авто и транспорт

Калужских водителей предупредили об опасной погоде

Во вторник и среду, 24-25 декабря, на дорогах могут наблюдаться тяжелые условия.
Дмитрий Ивьев
11:00 сегодня
0 482
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Синоптики прогнозируют гололед, гололедицу и мокрый снег.

Автомобилистов призвали снизить скорость и быть аккуратными в районе пешеходных переходов.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IitOT1ZQeTlhV1JVeE9QQ3REUURVVEE9PSIsInZhbHVlIjoiRXdETWl1SCs2Z1RzZWd4K3hNMEVpcVAzbnFwWStLT296THhKaGVYbGJZV21wUnlQUTVOM2NlY0UxM3JvOTV0M3pIRDNPWnJocExrU0Nlc0FWSTg4N3JUZ0ZzUW4xZkp4SkJWZkN1d0NpeWJRT2ZCMGhEWEhMNWJQU3NhSXFCYlNEL0FrTUtvWUJWWGtXTmZwSlpwU2ZXZy9ZTkt5aXdzdU5nY0NtNkF1WGRIcW9MaVM4a3N1NExTeWhwckIybnQ4TVhSYVVGZ0ZIb25hU0xJYU9yRzczaFB2eWI3V0djU3phendpNDFNdVFVNEpkSE1kOTRjV1ZuWVFzY3JQZkR0VDY4NVdOOEhpV0VpMUhqRTdHMlpzOWVQUzRZZUQ3c2tzK1VvMWFEUWZGT2FBaUt3M1dVbDBNYzB1NE1lUlp2b2x2aUx0UG9YbjExcGNnTFpYaXFtTHZoQnBiWTkvZlZ0Q2xGZTVOT0pKWkdwRlRFY0owK3NaaFZLdzlXU3JJTU02bEtrcXlxbVlEWVMzL2NwZ2k1d1hBa1BOcXprdlpsaTcxU2xYZnJNalFWdE44Qm94aEdpU3hNQW9zcWtHckFiQSIsIm1hYyI6ImQzMmY1OTFkOWEzMDk3ODAyNmVmZDIxYjFkYWNkYWE5OTUyM2UzNGVjNDBmNDdlMzUzMTY3ZTM2YzIxY2U3Y2YiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IldKbE5xWk1YWlN2NHo3K09GM2pVU1E9PSIsInZhbHVlIjoicHVaeXV5by9YYkZxa1lwRTFwNUxpd3BKQ1BnTXJQUE5hdFRvS1N1UnJteGVKYXUzQzVSOVgrUGtnM3JWZmcxMDJEcDdWaE1hV2dGYmxJWmJxNDR6dXJOdG5DVUNyODVMdkZ6aFFJLzM3Tm5sS0NWYzBzNlBENEJZeHFadTN4Z1JHSUVocytrdDdwaWI3bkMweS9DOTNmcDZ3N05vcjhnZkpwbzJTSDNYVVJ3VnBkMGhFWG5lQzhKNHh0RXlRQ3ZPN3dHeTNLU2xpRHppMHVCOXdYamFMVTVBZ1ZOZm1yemFnWUVlN1BROFJFVzRDMzBjeFpHTlcvbFU3R3pWbTlpb0k4QS92cmtVS3ZpQWNBcUVjRURvU1ZiZlZrMjFqaUh3NWhEM2dBRExqQzBRNHpEL2dMRGQ1YkY5SmN0QURUN2Y2L1A5TmI3MzRtZU5adVpXMllNUkl4bjJLWExGLzA2dGVqWWJqN3ZCMEF1NCtKcnJYWXMzVEVkelNVS243YzYrQnVtbE5QdFZSYzFVK29rUzFNcERpVVE4YS9vU1p6L2k2L3ZLN3g5VGhpcnY0MDFjc0lMNElMTi90K3JTSng0T0hnZ3dFdXlqWEFVbkdCWFRXUlEwemNJa2JEbUd2T2s3eGR3aTF3SEorUnlERHVOVk1PUm5qb2hXNGtTSUdZbml0WE00OGE2YyswMWtoMnc2TXg4UU01REZ5T3pBY0lyd0xyVmZvZ0JONitMVzJDR1VKMmlsUjNTYTd6OEN5dDBpRlAzcjB1UkFHTzFpNDh0V2Q0R3IwQnNsY3FUdTVsMFFOTXJaeXdvcUlmWmVJTXFXbmlXVFg1L3JtSlk1SFI5WiIsIm1hYyI6ImZiYjM1OGE5YTI4ZDQ3NGU2YTkxMjY5ODBiNjgzZTg4MTY3MWVlZTg4M2ZjYzhhODU1NGY1M2RjNmJlOGY4NTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+