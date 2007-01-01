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В Калуге все скверы закрыли для электросамокатов

В понедельник, 23 декабря, городской голова Дмитрий Денисов подписал постановление, которым запрещается оставлять средства индивидуальной мобильности в некоторых местах.
Дмитрий Ивьев
16:05 сегодня
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Всего в списке 35 территорий, среди которых все парки и скверы.

Документ уже официально опубликован и вступил в силу.

Компаниям, которые занимаются прокатом электросамокатов, придется работать в новых условиях с весны 2025 года, когда сойдет снег.

Публикуем перечень территорий, где в Калуге запретили оставлять электросамокаты.

  • Пл. Победы       
  • Бульвар Победы (сквер Защитников Отечества)
  • Парк им. К.Э. Циолковского       
  • Центральный парк культуры и отдыха        
  • Пл. Мира  
  • Аллея ул. Кирова      
  • Бульвар ул. Степана Разина     
  • Сквер Калуга-2
  • Сквер Новобрачных 
  • Сквер им. Г.К.Жукова
  • Парк Театра Юного Зрителя      
  • Сквер Матери  
  • Театральный Сквер  
  • Пешеходная зона Театральной (от ул. Кирова до ул. Достоевского)   
  • Сквер Терепец 
  • Бульвар Энтузиастов
  • Сквер им. Кубяка (Ломоносовская аллея)  
  • Сквер Содружество  
  • Сквер 600-летия Калуги    
  • Сквер им. В.И. Ленина      
  • Сквер им.С.М. Кирова       
  • Сквер им. А.Т. Карпова     
  • Сквер Золотая Аллея        
  • Сквер им. А.С. Пушкина    
  • Площадь Старый Торг      
  • Сквер им. В.М. Комарова 
  • Сквер Городского досугового центра (ул. Пухова)      
  • Бульвар им. Г.В. Чичерина
  • Сквер Ветеранов      
  • Сквер им. В.И. Кирюхина  
  • Сквер имени С. Туликова 
  • Сквер им. В.Н. Волкова     
  • Сквер им. П.А. Воронина  
  • Зона у водонапорной башни (ул. Телевизионная)       
  • Сквер в микрорайоне «Кошелев», у школы

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