В Калуге все скверы закрыли для электросамокатов
В понедельник, 23 декабря, городской голова Дмитрий Денисов подписал постановление, которым запрещается оставлять средства индивидуальной мобильности в некоторых местах.
Всего в списке 35 территорий, среди которых все парки и скверы.
Документ уже официально опубликован и вступил в силу.
Компаниям, которые занимаются прокатом электросамокатов, придется работать в новых условиях с весны 2025 года, когда сойдет снег.
Публикуем перечень территорий, где в Калуге запретили оставлять электросамокаты.
- Пл. Победы
- Бульвар Победы (сквер Защитников Отечества)
- Парк им. К.Э. Циолковского
- Центральный парк культуры и отдыха
- Пл. Мира
- Аллея ул. Кирова
- Бульвар ул. Степана Разина
- Сквер Калуга-2
- Сквер Новобрачных
- Сквер им. Г.К.Жукова
- Парк Театра Юного Зрителя
- Сквер Матери
- Театральный Сквер
- Пешеходная зона Театральной (от ул. Кирова до ул. Достоевского)
- Сквер Терепец
- Бульвар Энтузиастов
- Сквер им. Кубяка (Ломоносовская аллея)
- Сквер Содружество
- Сквер 600-летия Калуги
- Сквер им. В.И. Ленина
- Сквер им.С.М. Кирова
- Сквер им. А.Т. Карпова
- Сквер Золотая Аллея
- Сквер им. А.С. Пушкина
- Площадь Старый Торг
- Сквер им. В.М. Комарова
- Сквер Городского досугового центра (ул. Пухова)
- Бульвар им. Г.В. Чичерина
- Сквер Ветеранов
- Сквер им. В.И. Кирюхина
- Сквер имени С. Туликова
- Сквер им. В.Н. Волкова
- Сквер им. П.А. Воронина
- Зона у водонапорной башни (ул. Телевизионная)
- Сквер в микрорайоне «Кошелев», у школы