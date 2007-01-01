В Калуге все скверы закрыли для электросамокатов

В понедельник, 23 декабря, городской голова Дмитрий Денисов подписал постановление, которым запрещается оставлять средства индивидуальной мобильности в некоторых местах.

Всего в списке 35 территорий, среди которых все парки и скверы.

Документ уже официально опубликован и вступил в силу.

Компаниям, которые занимаются прокатом электросамокатов, придется работать в новых условиях с весны 2025 года, когда сойдет снег.

Публикуем перечень территорий, где в Калуге запретили оставлять электросамокаты.