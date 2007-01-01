-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге улица Гагарина встала в пробке из-за сломавшегося микроавтобуса
Авто и транспорт

В Калуге улица Гагарина встала в пробке из-за сломавшегося микроавтобуса

Движение со стороны Правого берега затруднено днем в понедельник, 23 декабря.
Дмитрий Ивьев
14:14 сегодня
0 688
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В правой полосе перед перекрестком с улицей Королева остановился «Форд Транзит».

Водители вынуждены перестраиваться из трех полос в две.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
3 оценили
0%
33%
0%
33%
33%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IldlYTE5ZXlBK1V3SElJZGp5dmh3V1E9PSIsInZhbHVlIjoiOS9KeGJaK0taVTlYQ1lmOC9MVy9nUmt2bUxWZjhTTlVNeG5pYlk2Sis1WHcrQVM4OUpBN1V2MEMwRkd6d0pONDI2YkNPbmlucHdia0c3cFIvVHVYY2VoVkZSMVpERXNRem9zTjFOSThRUy9qeDFEVVkwcjhFM1hmQi9kTDFOcGpBTmxMK3N6SDRxWlFaSkl6OUxMb2pSenNZUjBCSWdqSi9icjlMdlE3aHIrUmNJdDRVOFhPNmdrenFDYUxkZUxFYUZHeWxFVEJtZ0xoWU93T2JyT29wSGRkQ3pGMGZWdEcvOWEwbVVTTWw5a2paNGY3WVA2aklOR3hYOTJRMm8rRitxSGxOc3pudndCQnhVQlU2Z3VmdlJjVlczaU0xWGcwa2tpbWlMckV6VHlxb2M4aExKcU5RbTlUVnhNbXNERVlTNWUzQUdCZ0E1REl3RWRUekp0ZXR5UlozUlJaWWNGZVZFZ3Z5aEhMbUVRbCtCeWlGejdRM0NsS05CUm5PRGQvbzVKNDkzdWNLVXNXWmVRNmZPeEdFYmZrZk9LS3dCTjB1aDJsTk9xVUo5L2RpUmJqZUl6bGNoaEdJdVlqUzZlYiIsIm1hYyI6IjgzOTNlMDAxYWYzMjI5ZTgwMmM5ZDQwNzAyNzkzOWNmYTMxZDMyMzkwNDIyY2I2YTY0ZGJmMDFmY2ZjODk3MmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ijd5NXpRSGR4S3ZHZDYvSlF2SjV4dnc9PSIsInZhbHVlIjoid1ZtaE1zaUVCV3dBTThhWGk3bENuQWdPTlY3czdMMm16akxaL29tWkMrYjJnUHlVMGd2M1BVTmpTUzdZa1NIa0J6MWZ0VWt0aDNJMDRUK2dOcjdUdUpJWTFGWFVvLy9tWWZLbnQ4cnJkenhlNHpKUHJXSzFoUTZwckNvMWRXL1NBTlRNQzhKY1pZdDM3bndsTW1ydE45TjlJKzB3ZVorVnZYMDJyRlprV2JtTmRtTVBWckFMbDdFOTAzQ08vcllYUngwR0E5SVhoRkdWV1hvN0pIbnA4WkxtVFgvWnlKUERwQVRjeHUxbmlReG0wbGYxcUpzeStpeUlocWRJWnVEQUNiZnQzQmllLy81eXluc3dxR09NNWpCaTlYTURlQXFLY2JsQmtWWWR5OUdSNDZia0ZYVExLT0FRUXBkNVYxNEkvek1iUUZOWTlnWjk0UjJvL21odWEwMVlxYUJUSThDR2x4eTcxalloWlBZbmpDRHpkbGVGdEVEU3ZUS09rRVVpZ2QxWHM4ZzVpclZhSkNnNmYya3VKLzduTk9tb283dVRSNXhEVHVkaytzbkZVZjRnQkgveEhMc05XeEVGZ3VxM3pRQVBBTlFFanhwM2VURW9lUXhnaFVhUDJVRXdwSGRzU3FjbEl5QmVnZHBRK1NzUWJCZFkxVkZsL21ETERJV3dWbXZIdkJpRW8veFdyWWQ1QUxvL3VkaDVFd25JL2ZhQ2ZIM3UyZUpuK1d2T2pTbXJjZm5ldTdFc0Jqelh5V3haaDQ4MGN0WEx5S0ljNWYxdGlXU0h5U1FGTmJYb3o1bUx1M2RUQ0RIQnMwRVNtQnRINVhqMHhYcENFa3NxQTN4WSIsIm1hYyI6ImJiZmRkNzJlYTY3NzEzZjllMGFiMWIzODMyODg4MzBiODkzZmNmYzYzZjk2ZmMzZjdiMWRkMGY2ZmY5NTVkN2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+