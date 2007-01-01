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Авто и транспорт

Калужских водителей предупредили об опасности

В понедельник и вторник, 23-24 декабря, на дорогах ожидается гололедица.
Дмитрий Ивьев
12:25 сегодня
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Предупреждение опубликовало региональное управление МЧС.

Автомобилистов призвали снизить скорость передвижения.

Также стоит быть внимательнее на дорогах пешеходам.

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