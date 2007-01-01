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На дороге Калуга – Тула отключили освещение

Ремонтные работы на линии электропередач проводятся в районе села Ахлебинино.
Дмитрий Ивьев
06:59 сегодня
0 414
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Свет там выключили до 25 декабря, сообщили в управлении дорогами «Москва - Бобруйск».

Водителей призывают быть аккуратнее на этом участке.

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