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Авто и транспорт

Центр Калуги встал в пробках

Дмитрий Ивьев
17:09 сегодня
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Вечером в пятницу, 20 декабря, движение затруднено на Кирова, Ленина, Московской, Гагарина, Старом Торге, Кутузова, Королева, Жукова и других улицах.

Пешеходы при этом жалуются на скользкие тротуары – после выпавшего снега пришло резкое потепление.

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