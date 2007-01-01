Центр Калуги встал в пробках

Вечером в пятницу, 20 декабря, движение затруднено на Кирова, Ленина, Московской, Гагарина, Старом Торге, Кутузова, Королева, Жукова и других улицах.

Пешеходы при этом жалуются на скользкие тротуары – после выпавшего снега пришло резкое потепление.