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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге асфальт провалился на улице Моторной

Водителям приходится тормозить перед закопанными траншеями, которые ранее появились для замены теплотрасс.
Дмитрий Ивьев
10:48 сегодня
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Видео прислал наш читатель. На запись регистратора попали перекресток с Молодежной, перекресток с Грабцевским шоссе и участок у дома №9.

- Весь щебень разлетелся, ямы такие, что можно проехать только на внедорожнике! – жалуется калужанин. -Куда смотрят городские власти? Это безобразие продолжается уже несколько недель! Всем приходится тормозить до скорости пешехода, а это уже заторы.

Напомним, работы на Моторной проходили в конце лета и начале осени.

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