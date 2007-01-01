В Калуге асфальт провалился на улице Моторной

Водителям приходится тормозить перед закопанными траншеями, которые ранее появились для замены теплотрасс.

Видео прислал наш читатель. На запись регистратора попали перекресток с Молодежной, перекресток с Грабцевским шоссе и участок у дома №9.

- Весь щебень разлетелся, ямы такие, что можно проехать только на внедорожнике! – жалуется калужанин. -Куда смотрят городские власти? Это безобразие продолжается уже несколько недель! Всем приходится тормозить до скорости пешехода, а это уже заторы.

Напомним, работы на Моторной проходили в конце лета и начале осени.