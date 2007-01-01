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В Калуге восстановили движение троллейбусов

Контактную сеть на перекрестке улиц Ленина и Московской отремонтировали в 9:39 в пятницу, сообщили в «Управлении Калужского троллейбуса».
Дмитрий Ивьев
09:59 сегодня
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Маршруты №1, 3 и 18 начали движение.

Троллейбусы стояли около 40 минут из-за короткого замыкания.

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