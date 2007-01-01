Из Калуги собираются запустить авиарейсы в Киров, Баку и Батуми

Во вторник, 17 декабря, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Глава региона приехал в аэропорт, чтобы поздравить миллионного пассажира.

Им стала Наталья Азарова, которая с мужем и младшей дочерью летела на 18-летие к старшей дочери в Санкт-Петербург.

10 лет назад аэропорт «Калуга» открылся после реконструкции.

- В этом году пассажиропоток вырос на треть. Люди путешествуют, летают по работе и учёбе. Популярные направления: Сочи, Санкт-Петербург, Минводы, - сообщил Шапша. -Мы сохраняем полюбившиеся пассажирам направления. Каждый год открываем новые маршруты. Увеличиваем число рейсов.

Также губернатор сообщил, что ведется работа над проектами расширения терминала и реконструкции взлётно-посадочной полосы.