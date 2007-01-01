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Рейсовый автобус и маршрутка столкнулись и перекрыли движение в сторону Анненок

Софья Фирсова
18:55 сегодня
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ДТП заблокировало обе полосы движения в сторону Анненок.

Рейсовый автобус и маршрутка столкнулись на дамбе Яченского водохранилища.

Видео прислали наши подписчики.

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