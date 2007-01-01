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Авто и транспорт

Только 20% калужских семей могут позволить себе новый автомобиль

В общероссийском рейтинге регион занял 32 место, сообщили 16 декабря в агентстве «РИА Новости».
Дмитрий Ивьев
11:05 сегодня
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Доходы 15,9% семей в Калужской области позволяют приобрести в кредит и содержать машину примерно за 1,2 миллиона рублей.

Еще 4,3% способны выплачивать кредит за машину и содержать само авто стоимостью около 2,9 миллиона рублей.

В лидерах рейтинга оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотский автономный округ. Москва только на шестом месте.

Московская область стала 13, Тульская – 35, Смоленская – 57, Брянская – 66, Орловская – 74.

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