В Калужской области определят самые проблемные дороги

Губернатор Владислав Шапша поручил провести такую работу Минтрансу совместно с ГИБДД.

- Поручил региональному минтрансу совместно с ГИБДД, другими структурами еще раз посмотреть наиболее проблемные участки с этой точки зрения, наметить дополнительные меры, - заявил он 16 декабря. - Решения должны приниматься исходя из комплекса задач: чтобы и комфорт обеспечить, и безопасность.

Глава региона рассказал, что с 2025 года дорожные работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Также подведены итоги реализации в Калужской области нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

За 6 лет в регионе построили и отремонтировали 1200 километров.

- Привели в нормативное состояние 55% межмуниципальных трасс. По дорожной сети Калужской агломерации показатель еще выше – 85%, - заявил губернатор.