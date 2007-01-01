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Авто и транспорт

В Калужской области определят самые проблемные дороги

Губернатор Владислав Шапша поручил провести такую работу Минтрансу совместно с ГИБДД.
Дмитрий Ивьев
11:00 сегодня
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- Поручил региональному минтрансу совместно с ГИБДД, другими структурами еще раз посмотреть наиболее проблемные участки с этой точки зрения, наметить дополнительные меры, - заявил он 16 декабря. - Решения должны приниматься исходя из комплекса задач: чтобы и комфорт обеспечить, и безопасность.

Глава региона рассказал, что с 2025 года дорожные работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Также подведены итоги реализации в Калужской области нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

За 6 лет в регионе построили и отремонтировали 1200 километров. 

- Привели в нормативное состояние 55% межмуниципальных трасс. По дорожной сети Калужской агломерации показатель еще выше – 85%, - заявил губернатор.

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