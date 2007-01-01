Десятки автомобилистов остались без колес из-за ошибки дорожников

Проблема возникла на трассе М3 «Украина» в районе границы Калужской и Московской областей.

После ремонтных работ дорожники оставили на проезжей части металлические крепления.

Все это привело к пробитым колесам и погнутым дискам. Массовые жалобы появились в соцсетях на выходных.

На ситуацию отреагировали в министерстве транспорта Калужской области.

15 декабря там пояснили, что на опасном участке ограничат движение. Разделительную полосу расширят. В сторону Москвы останется две полосы, в сторону Калуги – одна. Работы собираются провести за неделю.