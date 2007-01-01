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Авто и транспорт

Улицы Калуги убирают круглосуточно

Софья Фирсова
12:53 15.12
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Об уборке областного центра отчитались в горхзозяйстве.

За последние дни зима окончательно вступила в свои права.

По данным Городского хозяйства Калуги дорожники круглосуточно устраняют последствия снегопада ради удобства пешеходов и автомобилистов.

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