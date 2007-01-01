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Новость дня Авто и транспорт

В Калужской области развели мост через Оку

Софья Фирсова
10:38 15.12
0 2066
Министерство транспорта Калужской области
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В субботу, 14 декабря, в поселке Дугна Ферзиковского района развели понтонный мост через Оку.

Это связано с пропуском ледяной шуги, сообщили в минтрансе Калужской области.

О возобновлении движения сообщат позже.

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