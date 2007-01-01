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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге водители продолжают ехать под запрещающие знаки на улице Смоленской

Проезд там закрыли на прошлой неделе.
Дмитрий Ивьев
17:04 сегодня
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На съезде с развязки стоит знак «Въезд запрещен». Также есть предупреждение о том, что через 150 метров «кирпич».

Однако едва ли не каждую минуту кто-то из автомобилистов заезжает на Смоленскую и разворачивается, когда видит перед собой бетонные блоки. Их, кстати, поставили на месте пластиковых ограничителей.

Напомним, улицу Смоленскую закрыли для сквозного проезда из-за аварийного состояния колокольни церкви. Она может упасть на дома и дорогу.

Сроки ремонта храма пока не называются.

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