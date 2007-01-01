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Авто и транспорт

В Людиново нашли машину должника из Оренбургской области

Дмитрий Ивьев
10:14 сегодня
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Судебные приставы арестовали автомобиль «Лада Веста», сообщили 11 декабря в УФССП.

Мужчина задолжал банку миллион рублей, но долго деньги не возвращал. Дело передали приставам.

Машину обнаружили в Калужской области.

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