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Авто и транспорт

Калужская горуправа сэкономит на служебных авто 74 миллиона рублей

Городская управа Калуги заключила контракт на аренду 36 авто на три года.
Дмитрий Ивьев
15:49 сегодня
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С 1 декабря калужские чиновники используют для передвижения машины Lada Granta.

Власти пояснили, что фиксированная стоимость на обслуживание позволит избежать переплат из-за колебаний цен.

В стоимость входят КАСКО и ОСАГО, сезонная замена резины, мойка и предоставление подменного транспорта.

- В результате стоимость контракта оказалась на 10% ниже среднерыночной, - заявили чиновники. Экономию оценили в 74 миллиона рублей.

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