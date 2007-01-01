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Калужская горуправа сэкономит на служебных авто 74 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев

Городская управа Калуги заключила контракт на аренду 36 авто на три года.

Дмитрий Ивьев 1234 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники