Калужская горуправа сэкономит на служебных авто 74 миллиона рублей
Городская управа Калуги заключила контракт на аренду 36 авто на три года.
С 1 декабря калужские чиновники используют для передвижения машины Lada Granta.
Власти пояснили, что фиксированная стоимость на обслуживание позволит избежать переплат из-за колебаний цен.
В стоимость входят КАСКО и ОСАГО, сезонная замена резины, мойка и предоставление подменного транспорта.
- В результате стоимость контракта оказалась на 10% ниже среднерыночной, - заявили чиновники. Экономию оценили в 74 миллиона рублей.