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Авто и транспорт

Калужских водителей ждут тяжелые условия

Во вторник, 10 декабря, на дорогах гололедица.
Дмитрий Ивьев
08:51 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Об этом предупредили в ГУ МЧС по Калужской области.

После мокрой погоды в понедельник подморозило.

Местами на тротуарах и дорогах стало скользко.

Автомобилистов призывают снизить скорость.

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