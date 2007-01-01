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Авто и транспорт

В Калуге встали в пробках улицы Кутузова и Набережная

Движение затруднено утром во вторник, 10 декабря.
Дмитрий Ивьев
08:41 сегодня
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На Кутузова машины стоят от молодежного центра в сторону Старого Торга.

На Набережной пробка на въезд в центр образовалась от парка до площади.

Каких-либо аварий в этом районе не наблюдается.

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