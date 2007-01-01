Пропускная способность дорог увеличилась в Калуге

Об этом 9 декабря сообщил на заседании правительства и.о. министра транспорта региона Геннадий Орлов.

В рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» внедряется интеллектуальная транспортная система. Она предусматривает автоматизацию процессов управления дорожным движением в городах.

Создана интеграционная платформа. В ходе опытной эксплуатации на участках, где внедрена интеллектуальная система, увеличилась пропускная способность.

Так, в Калуге на улице Генерала Попова и Тульском шоссе пропускная способность с 1430 автомобилей в час выросла до 2050 авт./час. Скорость возросла с 29 км/ч до 40 км/ч.

Минтрансом региона сформирован план по развитию системы на 2025 и последующие годы. Планируется создание подсистемы видеонаблюдения и детектирования ДТП и чрезвычайных ситуаций, а также подсистемы диспетчеризации управления служб содержания дорог.