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Авто и транспорт

Пропускная способность дорог увеличилась в Калуге

Об этом 9 декабря сообщил на заседании правительства и.о. министра транспорта региона Геннадий Орлов. 
Дмитрий Ивьев
10:05 сегодня
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В рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» внедряется интеллектуальная транспортная система. Она предусматривает автоматизацию процессов управления дорожным движением в городах.

Создана интеграционная платформа. В ходе опытной эксплуатации на участках, где внедрена интеллектуальная система, увеличилась пропускная способность.

Так, в Калуге на улице Генерала Попова и Тульском шоссе пропускная способность с 1430 автомобилей в час выросла до 2050 авт./час. Скорость возросла с 29 км/ч до 40 км/ч.

Минтрансом региона сформирован план по развитию системы на 2025 и последующие годы. Планируется создание подсистемы видеонаблюдения и детектирования ДТП и чрезвычайных ситуаций, а также подсистемы диспетчеризации управления служб содержания дорог.

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