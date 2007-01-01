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Авто и транспорт

В Калуге обрабатывают улицы из-за метели

Управление городского хозяйства вечером 6 декабря сообщило о посыпке проезжей части песком и солью.
Дмитрий Ивьев
19:40 сегодня
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По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются в нашем городе в течение всех выходных.

МЧС предупредило о гололедице.

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