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Авто и транспорт

Калуга встала в пробках

Движение в центре города затруднено вечером в пятницу, 6 декабря.
Дмитрий Ивьев
17:34 сегодня
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Фото: Яндекс.Карты.
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Заторы образовались на Кирова, Королева, Кутузова, Ленина, Московской, Гагарина.

Очевидцы сообщают о ДТП в районе перекрестка улиц Кирова и Московской.

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