Шапша поручил разобраться с дорогами в Козельском районе

Губернатору Калужской области поступило около 10 вопросов на эту тему во время личного приема, который прошел 6 декабря в Козельске.

По его словам, везде провести ремонт сразу нельзя, но приоритеты будут расставлены.

В порядок приведут улицу Веденеева до светофора с Большой Советской.

Также губернатор поручил Минтрансу и администрации района заняться улицей Заводской в Козельске, Карла Маркса в Сосенском, дорогами в деревнях Сенино-Второе и Ярлыково.

- Главное – в каждом случае снять остроту вопроса, обеспечить безопасность, - подчеркнул Владислав Шапша.