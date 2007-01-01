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Авто и транспорт

Гололедицу прогнозируют в Калужской области

На дорогах возможны тяжелые условия вечером в пятницу и в ночь на субботу, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Дмитрий Ивьев
13:20 сегодня
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По прогнозам, вечером 6 декабря в Калуге может начаться снегопад.

Осадки вероятны и на выходных.

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