В Калуге перекрыли тротуар, по которому водители ехали на улице Смоленской
Днем в пятницу, 6 декабря, там установили пластиковый блок.
Напомним, проезд по Смоленской закрыт с 6 декабря из-за аварийного состояния колокольни церкви.
Однако утром в пятницу большой поток машин ехал по тротуару.
На съезде с Гагаринской развязки на Смоленскую установлен знак 3.2 «Движение запрещено». Однако многие калужане продолжают ехать по привычке и потом разворачиваются.
Пока нет данных, когда будут проводиться какие-либо ремонтные работы. Начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков сообщал, что проект противоаварийных работ еще только разрабатывается.