В Калуге перекрыли тротуар, по которому водители ехали на улице Смоленской

Днем в пятницу, 6 декабря, там установили пластиковый блок.

Напомним, проезд по Смоленской закрыт с 6 декабря из-за аварийного состояния колокольни церкви.

Однако утром в пятницу большой поток машин ехал по тротуару.

На съезде с Гагаринской развязки на Смоленскую установлен знак 3.2 «Движение запрещено». Однако многие калужане продолжают ехать по привычке и потом разворачиваются.

Пока нет данных, когда будут проводиться какие-либо ремонтные работы. Начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков сообщал, что проект противоаварийных работ еще только разрабатывается.