В Калуге провалилось перекрытие улицы Смоленской: машины поехали по тротуару
Утром в пятницу, 6 декабря, многие калужские автомобилисты проигнорировали запрещающие знаки и все-таки решили поехать по улице Смоленской.
Так как на проезжей части стоят пластиковые блоки, автомобилисты используют тротуар.
Каких-либо работ там сейчас не ведется, также нет экипажа ДПС.
Напомним, улицу Смоленскую в Калуге городская управа закрыла на неопределенный срок из-за аварийного состояния колокольни церкви. Она угрожает обрушиться на дорогу и жилые дома.