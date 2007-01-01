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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге провалилось перекрытие улицы Смоленской: машины поехали по тротуару

Утром в пятницу, 6 декабря, многие калужские автомобилисты проигнорировали запрещающие знаки и все-таки решили поехать по улице Смоленской.
Дмитрий Ивьев
08:48 сегодня
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Так как на проезжей части стоят пластиковые блоки, автомобилисты используют тротуар.

Каких-либо работ там сейчас не ведется, также нет экипажа ДПС.

Напомним, улицу Смоленскую в Калуге городская управа закрыла на неопределенный срок из-за аварийного состояния колокольни церкви. Она угрожает обрушиться на дорогу и жилые дома.

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