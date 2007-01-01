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Авто и транспорт

МЧС предупредило о гололедице в Калужской области

Тяжелые условия на дорогах могут наблюдаться ночью и утром в пятницу, 6 декабря.
Дмитрий Ивьев
20:50 сегодня
0 238
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Водителей призывают быть аккуратными и не превышать скорость.

Температура воздуха – около -3 градусов.

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