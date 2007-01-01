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Новость дня Авто и транспорт

Власти Калуги прокомментировали проблемы с транспортом на Силикатном

Утром 5 декабря на остановке образовалась большая очередь.
Дмитрий Ивьев
11:47 сегодня
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Наша читательница рассказала, что автобус на 7:20 не пришел.

Эту информацию подтвердили в управлении городского хозяйства:

- Маршрут №10 (л) ежедневно обслуживает 4 автобуса средней вместимости. На 07:20 рейса, к сожалению, не было по технической неисправности, следующий был 07:40. В ближайшие два года мы планируем улучшить транспортное сообщение в сторону Силикатного. В процессе рассмотрим добавление новых маршрутов, изменения расписания и увеличение количества автобусов.

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