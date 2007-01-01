В Калуге люди выстроились в большую очередь на автобус

Проблемы с транспортом возникли утром в четверг, 5 декабря, в микрорайоне Силикатный.

- Утро, час пик, когда особенно много людей уезжают на работу, - рассказала наша читательница. - На конечной остановке Силикатного огромная очередь. А все почему? Потому что красный автобус опаздывает. Почему он опаздывает? Потому что на рейсе, в час пик всего два автобуса на! Не льготные автобусы и маршрутки со все той же конечной уезжают битком, а все потому что льготного большого транспорта нет. -5 на градуснике, стоим уже 40 минут, руки в перчатках замерзли, и то не факт, что уедешь! Тот автобус, который соизволил приехать, маленький! А это значит, что опять будет давка, потому что народу набралось много и уедут не все. А другого просто нет и не скоро будет!

По ее словам, села она в автобус только в 7:40, хотя рейс назначен на 7:20, но всем пассажирам мест не хватило.